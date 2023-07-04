Aydın'da serinlemek için denize girdi, boğulma tehlikesi geçirdi Kuşadası'nda iyi derecede yüzme bilmeyen A.T. denize girdi. Bir anda suda çırpınırken boğulma tehlikesi geçirdiği belirlenen A.T.'nin durumunun ciddi olduğu belirlendi.

DHA Aydın'ın Kuşadası ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. A.T., dün serinlemek için denize girdi. İyi derecede yüzme bilmeyen A.T., bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Suda çırpınan A.T.'nin yardımına çevredekiler yetişti. A.T., sudan çıkartılarak, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Durumu ağır Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürülen A.T., tedaviye alındı. Durumu ağır olan A.T., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan A.T.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.