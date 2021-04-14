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    Aydın'da sevgilisine ve arkadaşına tahrayla saldırdı

    Sevgilisi Meliha G. ile tartışan Murat D., eline aldığı tahra ile dehşet saçtı.
    • İHA
    • 14.04.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 09:25
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    Aydın'da sevgilisine ve arkadaşına tahrayla saldırdı

    Aydın'ın Kuşdası ilçesine bağlı Kadınlar Denizi Mahallesi Yalıkent Sitesi'nde, Murat D. ile Meliha G. arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü.

    TAHRAYLA SEVGİLİSİYLE ARKADAŞINI YARALADI

    Murat D. iddiaya göre, eline aldığı tahra ile sevgilisi Meliha G.'yi kafasından yaraladı. İkiliyi ayırmak için araya giren Recep S. ise arkadaşı tarafından tahra ile boğazından yaralandı.

    Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Recep S. ise polis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, tahra ile dehşet saçan Murat D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Aydın da sevgilisine ve arkadaşına tahrayla saldırdı #1

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