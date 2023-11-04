DHA
Aydın'ın Germencik ilçesinde Muğla-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Alevleri gören şoför otobüsü durdurarak yolcularla birlikte aşağıya indi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yolcu otobüsü hurdaya döndü.
Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.
Yaşananlar kamerada
Otobüsün motor kısmında başlayan yangın çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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