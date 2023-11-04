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Aydın'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Aydın'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı Aydın'da seyir halinde olan yolcu otobüsünün alev alev yandığı anlar görüntülendi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken otobüs hurdaya döndü.