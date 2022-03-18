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    Aydın'da silahlı kavga: 3 yaralı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece yarısı meydana gelen esrarengiz kavgada 3 kişi silahla yaralandı.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 02:28
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    Aydın'da silahlı kavga: 3 yaralı

    Aydın'da Değirmendere Mahallesi Ahmet Pınar Caddesi üzerindeki bir arazide saat 01.00 sıralarında, İzmir'in Gümüşpala ilçesinden Kuşadası'na gezmeye geldiği belirtilen 4 kişi otomobille Ahmet Pınar Caddesi'ne girdi.

    ÖNLERİNİ KESTİLER

    Arazide araçlarıyla ilerleyen gençler iddiaya göre yanlış gittiklerini düşünüp geri dönmek istediler. Bu sırada plakası belli olmayan gri bir otomobil, geri dönüş yapmak isteyen aracın önünü kestiği ve otomobilden inen kişilerin "Ne arıyorsunuz burada" dediği ileri sürüldü.

    Kısa süreli tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Önünü kestikleri arabaya kurşun yağdıran magandalar olay yerinden kaçtı.

    Aydın da silahlı kavga: 3 yaralı #1

    3 KİŞİ YARALANDI

    Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olayda bir kişinin omzundan, bir kişinin kalçasından ve bir kişinin de ayağından yaralandığı öğrenildi.

    Ambulansa bindirilen E.Ş, Ç.K. ve Y.K. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Aydın da silahlı kavga: 3 yaralı #2


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