20 aylık Ali Osman Sari’ye destek olmak için Kuşadası ilçesinde bir iş yerine konulan kumbaranın çalındığı o anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da iki yıl önce evlenen Ayşe ve Erhan Sari çiftinin bebekleri Ali Osman'a, 6 aylıkken 'spinal musküler atrofi' (SMA) hastalığı tanısı konuldu.

Günden güne kasları eriyen minik Ali Osman'ın sağlığına kavuşabilmesi için, yurt dışında 2 yaş altındaki çocuklara uygulanan ve dünyada en pahalı tedavi olarak bilinen 'gen' tedavisinin uygulanması gerekiyor.

Ali Osman’ın tedavi olabilmesi için gereken 1 milyon 800 bin euroyu toplayabilmek amacıyla kampanya başlatan aile, şimdiye kadar 1 milyon 80 bin euro topladı.

YARDIM KUMBARASINI ÇALDILAR

Ali Osman’ın tedavi kampanyasına destek olmak için Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir iş yerine koyulan kumbara ise iki hafta önce kimliği belirsiz şüpheli tarafından çalındı.

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Ali Osman’ın babası Erhan Sari ise 10 liraya dahi ihtiyaçları olduğunu belirterek olaya isyan etti.

Aydın'da SMA hastası Ali Osman'ın yardım kumbarası çalındı VİDEO

"OĞLUMUN NEFESİ KUMBARAYA BAĞLI"

Yaşadıkları olayın kendilerini çok üzdüğünü belirten Erhan Sari, şunları söyledi:

“Bütün illere kumbara dağıttık. Bursa’da da 2 kumbaramız çalındı en son Kuşadası’ndaki bir kumbaramız çalındı. Çocuğumun nefesi o kumbaraya bağlı ama onu bile rahat bırakmıyorlar. Görüntülerle birlikte karakola gidilip şikayetçi olduk. İnşallah ilk fırsatta yakalanacak. Ali Osman’ın kampanyası şu an yüzde 52 civarında, toplamamız gereken para 1 milyon 800 bin euro. Ali Osman Dubai’de tedavi görecek. İnşallah en kısa sürede bitiririz kampanyayı da Ali Osman tedavi olabilir. Bu tedaviyi alabilmemiz için 1, 5 kilomuz kaldı çünkü tedavi için uygulanan 13,5 kilo kriteri var. İnşallah bu kiloya gelmeden kampanyayı tamamlar ve iyileşmek için tedavi sürecine gireriz.”