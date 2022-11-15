Aydın’da, sokak köpekleri korku salıyor

Yerleşim yerlerinde toplu olarak beslenmeleri nedeni ile sayıları şehir merkezlerinde artan sokak köpekleri, vatandaşların korkulu rüyası oldu.

Aydın’da sokak köpeklerinin oluşturduğu tehlike, vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor…

Efeler ilçe merkezi başta olmak üzere, birçok bölgede başıboş köpekler tehlike saçıyor…

Köşk Başçayır Mahallesi’nde bir ağılda 20’nin üzerinde koyunu parçalayan başıboş köpekler, son günlerde sık sık şehir merkezlerinde de görülmeye başlandı.

Köpekler, çocukların korkulu rüyası oldu

Köpekler, sabah saatlerinde okula giden çocukların korkulu rüyası oldu. Bazı vatandaşlar tarafından topluca beslendiği ve saldırganlaştığı ileri sürüldü.

Durumdan şikayetçi vatandaşlar, besleme işlemlerinin yerleşim yerlerinin dışında yapılması gerektiğini söyledi.

“Korkmamak ve kaçmamak elde değil”

İHA’nın haberine göre; kaldırımlarda sürüler halinde dolaşan ve yem bırakılan kaldırımları kendi meskenleri gören sokak köpekleri nedeniyle çocukları sabah yalnız başına okula salmayı korktuklarını belirten veliler, “Özellikle toplu halde olduklarında saldırganlaşıyorlar. Başta çocuklar olmak üzere her gün birçok kişinin, köpeklerden kaçarken yoldan geçen araçların altında kaldığını duyuyoruz. Hayvanları besleyenler alışık oldukları için ‘kaçmayın bir şey yapmaz’ diyorlar ama korkmamak ve kaçmamak elde değil.” ifadelerini kullandı.