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    Aydın'da sokak köpekleri mahallelinin kabusu oldu

    Kent meydanında ve caddelerde sürüler halinde dolaşan ve saldırganlaşmaya başlayan sokak köpekleri, vatandaşları ve özellikle çocukları korkutuyor.
    • İHA
    • 21.11.2021 - 11:05
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    Aydın'da sokak köpekleri mahallelinin kabusu oldu

    Aydın’ın Köşk ilçesinde sayıları her geçen gün artan ve saldırganlaşmaya başlayan sokak köpekleri, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

    Köpeklerin akşam saatlerinde insanlar evlerine çekildikten sonra saldırganlaştığını ve özellikle çocuk ve kadınların korkulu rüyası haline geldiğini belirten çevre sakinleri soruna çare bulunmasını istediler.

    SOKAKLARI MESKEN EDİNDİLER

    Akşam hava karardıktan sonra ilçe merkezinde bulunan parka gelmeye korkar hale geldiklerini belirten vatandaşlar, “Onlarca köpek parkı mesken edinmiş. Cadde ve sokaklarda sürü halinde geziyorlar. Biri havlayıp saldırıya geçti anda hepsi birden havlayıp saldırıyor. Yetişkin erkekler kendini koruyabiliyor ama çocuk ve kadınlar artık geceleri ve sabahın erken saatlerinde sokağa çıkmaya korkar oldu” diyerek yaşanan soruna çare bulunmasını istediler.

    "ÇOCUKLAR KORKUDAN OKULA GİDEMİYOR"

    Eskiden okula kendi başlarına gidip gelen çocukların sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinden dolayı okula yalnız başına gönderemez olduklarını belirten bazı anneler, “Haberlerde sokak köpeklerinin çocukları nasıl saldırdığını görüyoruz. Aynı durumun Köşk’te de yaşanmasından endişe ediyoruz” diye konuştular.

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