Euro
10.1539
0.66%
Dolar
8.4018
1.47%
Altın
495.19
1.24%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
475.711
2.13%
EXEN Coin
38.51
8.66%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    Aydın'da sokaklar sessiz, tatlıcılar dolu

    Tam kapanma kapsamında kentin sokaklarında sessizlik hakimken, tatlıcıların önünde uzun kuyruklar oluştu.
    • İHA
    • 12.05.2021 - 14:51
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 14:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da sokaklar sessiz, tatlıcılar dolu

    Ramazan Bayramı koronavirüs salgınının gölgesinde geçecek. Ancak buna rağmen evlerinde bayram havası yaşatmak isteyen vatandaşlar, tatlıcılara akın etti.  Aydın'da da tatlıcıların önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

    TATLICILAR DOLU

    Aydın’da da tam kapanma süreci devam ederken, Ramazan Bayramı öncesinde sokaklar sessizliğe büründü. Her yıl arefe günü bayram alışverişi dolayısıyla dolup taşan sokaklar ise bu yıl uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kaldı. Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler ile birlikte Aydınlılar bu yıl bayramı evlerinde buruk kutlarken, arefe gününde tatlıcılarda da uzun kuyruklar oluştu.

    Aydın da sokaklar sessiz, tatlıcılar dolu #1

    EKİPLERDEN DENETİM

    Kent genelinde oluşturulan kontrol noktalarında vatandaşları ve araçları denetleyerek uyarılarda bulunan güvenlik güçleri ise kısıtlamaları ihlal edenlere de cezai işlem uyguladı.

    Aydın da sokaklar sessiz, tatlıcılar dolu #2

    Aydın da sokaklar sessiz, tatlıcılar dolu #3

    Aydın da sokaklar sessiz, tatlıcılar dolu #4

    Aydın da sokaklar sessiz, tatlıcılar dolu #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir