Aydın'da sokaklar sessiz, tatlıcılar dolu

Tam kapanma kapsamında kentin sokaklarında sessizlik hakimken, tatlıcıların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Ramazan Bayramı koronavirüs salgınının gölgesinde geçecek. Ancak buna rağmen evlerinde bayram havası yaşatmak isteyen vatandaşlar, tatlıcılara akın etti. Aydın'da da tatlıcıların önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

TATLICILAR DOLU

Aydın’da da tam kapanma süreci devam ederken, Ramazan Bayramı öncesinde sokaklar sessizliğe büründü. Her yıl arefe günü bayram alışverişi dolayısıyla dolup taşan sokaklar ise bu yıl uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kaldı. Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler ile birlikte Aydınlılar bu yıl bayramı evlerinde buruk kutlarken, arefe gününde tatlıcılarda da uzun kuyruklar oluştu.





EKİPLERDEN DENETİM

Kent genelinde oluşturulan kontrol noktalarında vatandaşları ve araçları denetleyerek uyarılarda bulunan güvenlik güçleri ise kısıtlamaları ihlal edenlere de cezai işlem uyguladı.







