Aydın'da soluk borusuna yemek kaçan kız çocuğu hayatını kaybetti

İHA
Fatma Kuş, 9 yaşındaydı.
Aydın’ın Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde oturan pideci ustalarından Şakir Kuş’un kızı olan Fatma, cuma günü evlerinde yemek yerken soluk borusuna ekmek kaçması sonucu bir anda nefessiz kaldı.
Annesinin durumu fark etmesi üzerine eve gelen ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz kız çocuğu, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
3 gündür mücadele ediyordu
3 gündür yaşam savaşı veren Fatma Kuş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Minik Fatma'nın cenazesinin, adli tıp incelemesinin ardından Burunköy Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.