Aydın'da sulama kanalına düşen yeğenlerini kurtarmaya çalışan 2 amca boğuldu Sultanhisar ilçesinde ailenin yaptığı sulama havuzuna düşen yeğenlerini kurtarmak isteyen iki amca boğularak can verdi.

AA

Aydın'da dehşet..

Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi'nde 5 yaşındaki A.A., evlerinin yanındaki ailesinin kendi imkanlarıyla kazıp branda sererek oluşturduğu yaklaşık 4 metre derinliğindeki sulama havuzuna düştü.

Küçük çocuğun havuza düştüğünü gören baba Adem Aktaş ile amcaları Murat Aktaş (26) ve Erkan Aktaş (33) sulama havuzuna girdi.

Bir süre sonra amcalar havuzdan çıkmadı, olay yerine sağlık ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

2 AMCA HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yardımıyla havuzdan çıkarılan 4 kişi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Murat Aktaş ve Erkan Aktaş hayatını kaybetti.

Baba Adem A. ile kızı A.A'nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İki amcanın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)