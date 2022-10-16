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    Aydın'da takla atan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

    Çine ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atıp karşı şeride geçtiği kazada 61 yaşındaki sürücü Adem Aras yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.
    • 16.10.2022 - 06:15
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    Aydın'da takla atan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

    Aydın- Muğla karayolu, Söğütçük Mahallesi yakınlarında Muğla istikametinden Aydın istikametine gitmekte olan Adem Aras yönetimindeki 06 DK 6939 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak takla atıp karşı şeride geçti.

    Otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sürücü hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Adem Aras'ın yaşamını yitirdiği, otomobilde bulunan eşi Emine Keskin Aras'ın ise yaralandığı belirlendi.

    Emine Keskin Aras, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çine Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Adem Aras'ın cenazesi morga kaldırıldı

    Adem Aras’ın cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Çine Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aydın da takla atan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı #1

    Aydın da takla atan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı #2

    Aydın da takla atan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı #3

    Aydın da takla atan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı #4


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