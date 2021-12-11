- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü
Çine ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak ters döndü. Ağır yaralanan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.
- İHA
- 11.12.2021 - 11:05
Aydın'ın Çine ilçesi Çaltı Ovası'nda seyir halinde olan A.U. kontrolündeki 09 C 0663 plakalı otomobil kontrolden çıktı.
TAKLA ATTI
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil takla attı.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk kontrolünde A.U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Gerekli olay yeri incelemelerin ardından hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.