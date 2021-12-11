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    Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

    Çine ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak ters döndü. Ağır yaralanan şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 11.12.2021 - 11:05
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    Aydın'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü

    Aydın'ın Çine ilçesi Çaltı Ovası'nda seyir halinde olan A.U. kontrolündeki 09 C 0663 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

    TAKLA ATTI

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaca çarpan otomobil takla attı.

    Aydın da takla atan otomobilin sürücüsü öldü #1

    HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

    Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk kontrolünde A.U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

    Gerekli olay yeri incelemelerin ardından hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

    Aydın da takla atan otomobilin sürücüsü öldü #2

    Aydın da takla atan otomobilin sürücüsü öldü #3

    Aydın da takla atan otomobilin sürücüsü öldü #4

    Aydın da takla atan otomobilin sürücüsü öldü #5

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