Aydın'da telefonlara cevap vermeyen kadının cansız bedeni bulundu Aydın'da yakınlarının haber alamadığı 35 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsiye alındı.

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hayvanseverliği ile tanınan ve son zamanlarda psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Beste İçel'den haber alamayan yakınları durumdan şüphelenince evine geldi.

Telefonlara cevap vermediği gibi tek başına oturduğu evin çalınan ziline de çıkmayan kadının hayatından endişe eden yakınları durumu ihbar etti.

Bölgeye gelen ekiplerin nezaretinde çilingir yardımı ile içeri giren yakınları Beste İçel'i evin banyosunda hareketsiz vaziyette buldu.

Soruşturma başlatıldı

Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Beste İçel'in hayatını kaybettiği tespit edilince olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.

Yapılan çalışmaların ardından kadının cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)