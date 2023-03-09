Aydın'da ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü Germencik ilçesinde ilerleyen ticari araç ve motosiklet kavşakta çarpıştı. Kaza sonucunda motosikletten savrulan gençlerden biri ölürken diğeri de yaralandı.

Aydın'da korkunç bir kaza yaşandı. Germencik ilçesinde yaşanan olayda, ticari araç ve motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Himmet Kılıç (24) ve M.C. isimli şahıslar yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak hastaneye kaldırdı. Motosikletli kurtarılamadı Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kılıç, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan M.C. ise Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, ticari araç sürücüsü ise gözaltına alındı.