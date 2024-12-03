Aydın'da ticari araç önce motosiklete, sonra da park halindeki araçlara çarptı: 9 yaralı

İHA

Aydın’ın Buharkent ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde, Hulusi Alpan Caddesi üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası, mahallede paniğe neden oldu.

9. Sokak'ta ilerleyen 01 AZK 278 plakalı ticari araç ile Hulusi Alpan Caddesi’nde seyir halindeki 09 AOL 101 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari araç, yol kenarında park halindeki 09 ZG 726 plakalı motosiklete ve ardından 09 AFA 580 plakalı minibüse çarparak durabildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından, araç içinde bulunan 8 kişi ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yapılan değerlendirmelerde yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

VTAANDAŞLAR, TRAFİK DÜZENLEMESİ İSTEDİ

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin detaylı bir inceleme başlatarak, olay yerinde delil topladı. Çevrede yaşayanlar, kazanın yaşandığı noktada sık sık benzer olayların meydana geldiğini belirterek, trafik düzenlemesi yapılması gerektiğine dikkat çekti.