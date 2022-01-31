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    Aydın’da tır otomobille çarpıştı: 2 ağır yaralı 

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobilde bulunan 2 kişi ağır yaralandı.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 07:46
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    Aydın’da tır otomobille çarpıştı: 2 ağır yaralı 

    Aydın-Denizli Karayolu 5 Eylül Kavşağı’nda saat 02.30 sıralarında, Aydın istikametine doğru seyir halindeki Mesut K. idaresindeki tır, 5 Eylül Caddesi’nden karayoluna çıkan Yasemin Yapar (45) yönetimindeki otomobile çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak durabildi.

    2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

    Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Yapar ile yolcu konumunda bulunan Erhan Yapar(40) ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Aydın’da tır otomobille çarpıştı: 2 ağır yaralı  #1

    TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

    Yaralılar, ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, tır sürücüsü Mesut K.'nın da polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Aydın’da tır otomobille çarpıştı: 2 ağır yaralı  #2

    Aydın’da tır otomobille çarpıştı: 2 ağır yaralı  #3

    Aydın’da tır otomobille çarpıştı: 2 ağır yaralı  #4

    Aydın’da tır otomobille çarpıştı: 2 ağır yaralı  #5


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