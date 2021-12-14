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    Aydın'da tırla duvar arasında sıkışan sürücü vefat etti

    35 yaşındaki Ali Kağnıcı’nın, kilitlenen tekerini tamir etmeye çalıştığı tırı, kayıp duvara çarptı. Tır ile duvar arasına sıkışan Kağnıcı, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 12:38
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 12:48
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    Aydın'da tırla duvar arasında sıkışan sürücü vefat etti

    Konya'dan Aydın'ın Karacasu ilçesi Esençay Mahallesi'ne tırı ile getirdiği samanı boşaltan evli, 2 çocuk babası Ali Kağnıcı, dönüşe geçmek için dün saat 15.30 sıralarında yola çıktı.

    Esençay mevkisine geldiğinde tırın sol ön tekeri kilitlendi. Kağnıcı, kendi imkanlarıyla arızayı gidermeye başladı.

    Bu sırada hafif meyilli arazideki tır, birden kaymaya başladı.

    DUVARLA TIRIN TEKERLERİ ARASINA SIKIŞTI

    Kağnıcı'yı da önünde sürükleyen tır, yaklaşık 10 metre ilerideki duvara çarparak durdu. Duvar ile tırın tekeri arasına sıkışan Ali Kağnıcı ağır yaralandı.

    KURTARILAMADI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Kağnıcı'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kağnıcı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

    Aydın da tırla duvar arasında sıkışan sürücü vefat etti #1

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