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    Aydın'da trafiğe kapalı alana girip poz verdi: Ceza yedi

    Trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanan bir moto kurye denetimler sırasında basın mensuplarına her şeyden habersiz poz verdi. Moto kuryeye kuralları ihlal ettiği gerekçesi ile cezai işlem uygulandı.
    • 12.10.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 10:01
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    Aydın'da trafiğe kapalı alana girip poz verdi: Ceza yedi

    Aydın Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez ilçe Efeler başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri aralıksız devam ediyor.

    Trafiğe kapalı olan bölgelerde de artan motosiklet kullanımı ile ilgili harekete geçen ekipler, Efeler ilçesinde Sevgi Yolu olarak bilinen Kazım Karabekir Caddesi üzerinde motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

    Motosikleti ile pozu pahalıya mal oldu

    Ekiplerin denetimleri sırasında trafiğe kapalı alanda motosikleti ile seyir halinde olan ve bölgede görevini yapan basın mensuplarına poz veren moto kurye olarak çalışan E.Ş., polis ekiplerine takıldı.

    Ceza yazıldı

    Trafik polisleri tarafından durdurulan moto kuryeye, trafiğe kapalı alanda motosiklet kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.

    Kendisine motosiklet kullanırken uyması gereken trafik kuralları hatırlatılan moto kurye, bundan sonra daha dikkatli olacağını söyleyerek uygulanan ceza sonrası bölgeden uzaklaştı.

    Aydın da trafiğe kapalı alana girip poz verdi: Ceza yedi #1

    Aydın da trafiğe kapalı alana girip poz verdi: Ceza yedi #2

    Aydın da trafiğe kapalı alana girip poz verdi: Ceza yedi #3


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