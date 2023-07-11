Aydın'da trafik kazası: 2 ölü Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemeye göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

İHA

Aydın'ın Buharkent ilçesine bağlı Kızıldere köyü yakınlarında Denizli istikametinden Nazilli istikametine seyir halinde henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybedilince bariyerlere çarptı.

Baba ve kızı hayatını kaybetti

Kazada otomobili kullanan baba ile kızı hayatını kaybederken, anne ile 3 çocukları ağır yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yardım için duran kamyona çarptı

Yardım etmek için duran kamyona arkadan gelen başka kamyon çarptı.

Kaza yapan otomobili gören bir sürücünün ise yardım etmek için sağa çektiği 20 NB 616 plakalı kamyonuna, arkadan gelen 20 BS 861 plakalı başka bir kamyon çarptı.

Adeta savaş alanına dönen karayolunda kurtarma çalışmaları devam ederken, güvenlik gerekçesi ile yolda trafik kontrollü olarak veriliyor.