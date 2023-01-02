Aydın'da traktör çapasına ayağını kaptıran genç kurtarılamadı

Tarlada çalışırken ayağını traktörün arkasındaki çapaya sıkıştıran Akay Kardana, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde dehşet bir traktör kazası yaşandı.

Akay Kardana, tarlada çalışırken ayağını traktörün arkasında bulunan çapa makinesine kaptırdı.

Olayı gören Karadana’nın yakınları durumu 112’ye bildirerek yardım istedi.

İHA'nın haberine göre, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ayağını çapa makinesine kaptıran Karadana ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.