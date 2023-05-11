Aydın'da traktör kazası: 2'si çocuk 6 kişi yaralandı viraja hızlı girince şarampole devrilen traktörün şoförü ile sepette bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralıların içinde çocukların da bulunduğu aktarıldı.

DHA

Aydın'da yaşanan traktör kazası panik yarattı.

Koçarlı yönüne giden Eşref Aktaş, bir çam fıstığı işleme tesisinin önünde viraja hızlı girince şarampole devrildi.

2'si çocuk 6 yaralı

Yaklaşık 8 metre sürüklenen traktörün sürücüsü ile sepetinde yolculuk yapan Hatice Işık (25), eşi Ali Işık (33), çocukları Ayşe İkra Işık (3) ile Eflin Ada Nigar Işık (1) ve Yıldıray Kurak (60) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Ali Işık ve Yıldıray Kurak'ın durumlarının ağır olduğu bildirildi. Kazada yaralanan Hatice- Ali Işık çiftinin çocuklarıyla İzmir'den bayram ziyareti için yakınlarının yanına geldiği bildirildi.