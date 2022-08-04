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- Aydın'da traktör şarampole yuvarlandı: Sürücüsü yaralı, eşi öldü
Aydın'da traktör şarampole yuvarlandı: Sürücüsü yaralı, eşi öldü
İncirliova ilçesinde, şarampole düşen traktörün sürücüsü 36 yaşındaki Özcan Sugötüren yaralandı, yanındaki eşi 29 yaşındaki Gülsüm Sugötüren ise hayatını kaybetti.
- 04.08.2022 - 17:10
- Güncelleme : 04.08.2022 - 17:14
Aydın'ın İncirliova ilçesi Arpadere Mahallesi Ayrancı mevkinde tarlasından dönen Özcan Sugötüren, arkasında römork su tankeri takılı 09 UP 320 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini yokuştan inerken kaybetti.
Kontrolden çıkan traktör, şarampole yuvarlandı.
Eşi hayatını kaybetti
Kazada bir zeytin ağacına çarparak duran traktörün sürücüsü Özcan Sugötüren yaralanırken, yanındaki çamurluğun üzerinde yolculuk yapan eşi Gülsüm Sugötüren, yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü Aydın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, eşinin cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.