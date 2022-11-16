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    Aydın'da trenle çarpışan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 ölü

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treni ile çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklenen otomobil sürücüsü Mikail Börekçi (73) olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 16.11.2022 - 21:38
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    Aydın'da trenle çarpışan otomobil metrelerce sürüklendi: 1 ölü

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde saat 19.00 sıralarında Yeşilmahalle ile Denizli karayolunu birbirine bağlayan hemzemin geçitte Söke- Denizli seferini yapan yolcu treni, iddiaya göre o esnada kapalı olan bariyerlerin yanından geçmek isteyen Mikail Börekçi yönetimindeki 09 NS 889 plakalı otomobile çarptı.

    Çarpışmanın etkisiyle otomobil metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybettiği belirlendi

    Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, Börekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Savcısının incelemelerinin ardından Börekçi'nin cansız bedeni Nazilli Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

    DHA'nın aktardığına göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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