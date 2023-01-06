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Aydın'da, tümülüste kaçak kazıya operasyon

Aydın'da, tümülüste kaçak kazıya operasyon

M.Ö. 300 yılına ait tümülüs tipi oda mezarda 2'nci kez kepçeyle kaçak kazı yapan 9 şüpheliden 8'i, yakalandı. 3 şüphelinin daha önce de aynı yerde kazı yaptığı öğrenildi.