- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Aydın'da, tümülüste kaçak kazıya operasyon
Aydın'da, tümülüste kaçak kazıya operasyon
M.Ö. 300 yılına ait tümülüs tipi oda mezarda 2'nci kez kepçeyle kaçak kazı yapan 9 şüpheliden 8'i, yakalandı. 3 şüphelinin daha önce de aynı yerde kazı yaptığı öğrenildi.
- 06.01.2023 - 17:56
- Güncelleme : 06.01.2023 - 18:08
Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde, milattan önce 300 yılına ait tümülüs tipi oda mezarda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, dün akşam bölgeye operasyon düzenledi.
2 kepçeyle kaçak kazı yapan 9 şüpheliden 8'i yakalandı.
Suçüstü yakalandı, serbest kalınca bir daha kazdı
İHA’nın haberine göre; şüphelilerden S.E., İ.Ö. ve E.T.'nin, aralık ayında da aynı yeri kepçeyle kazarken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.
S.E. ve İ.Ö.'nün, serbest kaldıktan sonra bu kez arkadaşlarını da yanlarına alıp 9 kişiyle aynı yeri kazmaya gittiği belirlendi.
E.T.'nin ise ekipleri fark edip kaçtığı öğrenildi.
Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.