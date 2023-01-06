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    Aydın'da, tümülüste kaçak kazıya operasyon

    M.Ö. 300 yılına ait tümülüs tipi oda mezarda 2'nci kez kepçeyle kaçak kazı yapan 9 şüpheliden 8'i, yakalandı. 3 şüphelinin daha önce de aynı yerde kazı yaptığı öğrenildi.
    • 06.01.2023 - 17:56
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 18:08
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    Aydın'da, tümülüste kaçak kazıya operasyon

    Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde, milattan önce 300 yılına ait tümülüs tipi oda mezarda kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, dün akşam bölgeye operasyon düzenledi.

    2 kepçeyle kaçak kazı yapan 9 şüpheliden 8'i yakalandı.

    Suçüstü yakalandı, serbest kalınca bir daha kazdı

    İHA’nın haberine göre; şüphelilerden S.E., İ.Ö. ve E.T.'nin, aralık ayında da aynı yeri kepçeyle kazarken suçüstü yakalandığı ortaya çıktı.

    S.E. ve İ.Ö.'nün, serbest kaldıktan sonra bu kez arkadaşlarını da yanlarına alıp 9 kişiyle aynı yeri kazmaya gittiği belirlendi.

    E.T.'nin ise ekipleri fark edip kaçtığı öğrenildi.

    Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Aydın da, tümülüste kaçak kazıya operasyon #1

    Aydın da, tümülüste kaçak kazıya operasyon #2


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