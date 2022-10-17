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    Aydın'da tüpten sızan gaz, bomba gibi patladı

    Müstakil bir evde mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.
    • 17.10.2022 - 19:25
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 19:34
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    Aydın'da tüpten sızan gaz, bomba gibi patladı

    Aydın'ın Efeler ilçesinde mutfak tüpü patlaması yaşandı...

    Kemer Mahallesi 1715 sokak üzerindeki müstakil bir evde saat 15.30 sıralarında  H.T. (73) isimli kadına ait bir evde bulunan mutfak tüpünden sızan gaz, sıkışarak patlamaya neden oldu.

    Patlamanın etkisi ile evin çatısında delik oluşurken, çatıdan sıçrayan parçalar çevreye savruldu.

    Yangın söndürüldü

    Patlama sonrası evde yangın çıkarken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

    Aydın'da tüpten sızan gaz, bomba gibi patladı VİDEO

    Aydın da tüpten sızan gaz, bomba gibi patladı #1

    Ev sahibi kurtuldu

    Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, olay sırasında şans eseri sokakta olan ev sahibi yaşlı kadın da faciadan kıl payı kurtuldu.

    Aydın da tüpten sızan gaz, bomba gibi patladı #2

    "Çok şiddetli bir patlama sesi duydum"

    Patlamanın yaşandığı sokakta ikamet eden Selahattin Öztürk, olay anında şiddetli bir patlama sesi duyduğunu ifade ederek, "Odamda oturuyordum. Dışarıdan kadın bağrışmaları duydum ve kavga olabileceğini düşünerek dışarı çıktım. Odama geri döner dönmez büyük bir patlama sesi duydum ve tekrar geri geldim.

    Kapının önüne çıktığımda çatıdan tuğlalar sokağa fırlamış ve evde yangın başlamıştı. 70 senelik komşumuz olaya çok çok üzüldük. Yangının diğer evlere sıçramasından da çok korktum ama Allah'a çok şükür itfaiyeciler zamanında gelerek söndürdüler." dedi.

    Soruşturma devam ediyor

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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    Aydın da tüpten sızan gaz, bomba gibi patladı #8


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