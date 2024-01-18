Aydın'da turşu fabrikası alevlere teslim oldu

İHA
Aydın'da yangın paniği yaşandı.
Çine ilçesi Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir turşu fabrikasında, sabaha karşı alevler yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, fabrikadan alevlerin yükseldiğini fark eden personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İtfaiye müdahale etti
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti.
Maddi hasar oluştu
Ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürülen yangında, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Ölen ya da yaralananın olmayışının teselli kaynağı olduğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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