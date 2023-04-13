Aydın'da unuttuğu valizleri patlatılmak üzereyken kurtardı Efeler'de paniğe neden olan valizlerin, çevre güvenliği alındıktan sonra bomba imha ekiplerince patlatılmak üzereyken sahibi ortaya çıktı.

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki taksi durağı yanında bulunan bankın önünde, sahipsiz 4 valizi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Parkta unutulan valizler ekipleri alarma geçirirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine yönlendirilen bomba imha uzmanı, valizlerin fünye ile patlatılması için hazırlık yaptı.

Patlatılmak üzereyken geldi

Valizlerin fünye ile patlatılmasına saniyeler kala olay yerine gelen S.G. isimli bir vatandaş, valizlerin sahibi olduğu belirtti.

Yapılan incelemenin ardından güvenlik önlemi sebebiyle ekipler valizleri kontrol etti.

Kıyafet çıktı

Valizlerden kıyafet çıkarken, ekiplerin çalışmalarını korku dolu gözlerle izleyen vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Adeta şehri ayağa kaldıran dalgın bulaşıkçı, kıyafetlerini patlamaya saniyeler kala kurtardı.

Yol tekrar vatandaş ve araç trafiğine açılırken, polis ekipleri de normale döndü.