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    Aydın'da üvey oğlunu defalarca bıçaklayan baba gözaltında

    Efeler ilçesinde üvey oğluyla maddi problemlerden dolayı tartışan şahıs, dehşet saçtı. Genç adamı birkaç yerinden bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı.
    • 27.07.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 18:06
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    Aydın'da üvey oğlunu defalarca bıçaklayan baba gözaltında

    Aydın'ın Efeler ilçesinde üvey baba dehşeti yaşandı.

    Fatih Mahallesi 1112. Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında saat 16.30 sıralarında yaşanan olayda, M.Ö. ile üvey oğlu O.A. (22) arasında iddiaya göre maddi problemler yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

    Genç adamı bıçakladı

    Kavgada M.Ö., üvey oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

    İHA'nın haberine göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Üvey baba gözaltında

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri O.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırırken, üvey baba M.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Aydın da üvey oğlunu defalarca bıçaklayan baba gözaltında #1

    Aydın da üvey oğlunu defalarca bıçaklayan baba gözaltında #2

    Aydın da üvey oğlunu defalarca bıçaklayan baba gözaltında #3


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