Aydın'da üvey oğlunu defalarca bıçaklayan baba gözaltında

Efeler ilçesinde üvey oğluyla maddi problemlerden dolayı tartışan şahıs, dehşet saçtı. Genç adamı birkaç yerinden bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üvey baba dehşeti yaşandı.

Fatih Mahallesi 1112. Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında saat 16.30 sıralarında yaşanan olayda, M.Ö. ile üvey oğlu O.A. (22) arasında iddiaya göre maddi problemler yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Genç adamı bıçakladı

Kavgada M.Ö., üvey oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

İHA'nın haberine göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üvey baba gözaltında

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri O.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırırken, üvey baba M.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.