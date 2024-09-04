Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

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DHA

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

33 KİŞİ YAKALANDI, 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlar sonucunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 kilogram 102 gram metamfetamin, 80 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, 64 mermi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)