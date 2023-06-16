Aydın'da uyuşturucu operasyonu! Hint keneviri fidesi yakalandı

İHA
Yurt genelinde uyuşturucu operasyonları hız kesmeden devam ediyor.
Yapılan operasyonlar kapsamında zehir tacirlerine geçit verilmiyor.
Aydın'da İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmalar başlattı.
Yenipazar ilçesinde 1 şüpheli şahsın bahçesinde Hint keneviri ekili olduğu tespit edildi.
Hint kenevir fidesi yakalandı
Yapılan aramada bahçede158 kök kenevir bitkisi, 429 adet Hint keneviri fidesi ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.