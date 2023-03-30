Aydın'da uyuşturucu şüphelilerinin yakınları gazetecilere saldırdı Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye sevki sırasında basın mensuplarına saldıran yakınlarından 3 kişi gözaltına alındı.

DHA

Yurt genelinde uyuşturucu ile etkin mücadele sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde kent genelinde, uyuşturucu şüphelilerine yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 167 gram metamfetamin, 542 gram toz esrar, 427 sentetik hap, 24 kök kenevir, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, cep telefonu ve bilgisayar ele geçirildi, 8 şüpheli ise gözaltına alındı.

Yakınları gazetecilere saldırdı

Şüphelilerden 4'ünün jandarmadaki işlemleri sürerken, 4'ü ise adliyeye sevk edildi. Bu sırada adliye önünde bekleyen şüphelilerin yakınları, görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırdı. Saldırı anları da kamerayla görüntülendi.

Yaşanan arbede sırasında bir gazetecinin cep telefonu kırıldı. Olayla ilgili F.S., F.E. ve Ş.İ. gözaltına alındı.

Gazeteciler ve 1 polis memuru, saldırıyı gerçekleştiren kişiler hakkında Efeler Polis Merkezi'nde şikayetçi oldu.