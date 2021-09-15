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    Aydın’da, uyuşturucu ve sahte para suçlarından aranan şahıs yakalandı

    Didim ilçesinde, parada sahtecilik ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası ile para cezası bulunan S.Y.T., yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 15.09.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 09:38
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    Aydın’da, uyuşturucu ve sahte para suçlarından aranan şahıs yakalandı

    Aydın’ın Didim ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde B.M., M.K. ve M.A. isimli şahıslardan toplam 2.25 gram metamfetamin maddesi yakaladı.

    Yapılan araştırmalar neticesinde, şahıslara uyuşturucu madde satışının S.Y.T. tarafından yapıldığı belirlendi.

    SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

    S.Y.T., ikametine yapılan operasyon ile yakalandı.

    Şahsın ikametinde yapılan aramalarda, herhangi suç veya suç unsuruna rastlanmadı.

    KESİNLEŞMİŞ HAPİS VE PARA CEZASI

    S.Y.T. hakkında, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan ve Söke ilamat bürosunca parada sahtecilik suçlarından aranmasının bulunduğu tespit edildi.

    Ayrıca  bu suçlardan 2 yıl ve 8 bin 320 lira kesinleşmiş adli para cezasının olduğu belirlendi.

    Uyuşturucu madde ticareti suçundan adli mercilere sevk edilen S.Y.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Aydın’da, uyuşturucu ve sahte para suçlarından aranan şahıs yakalandı #1

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