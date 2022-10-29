Aydın'da uyuşturucudan yakalanan zanlının cinsel saldırı suçu ortaya çıktı

Ekipler tarafından uyuşturucu ticareti suçundan yakalanan Ahmet Özsoy'un, cinsel saldırı suçundan hapis cezası bulunduğu belirlendi. Zanlı, tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Ahmet Özsoy'u takibe aldı.

Özsoy'un, Kardeşköy Mahallesi'nde bir evde saklandığı belirlendi.

Polis, dün akşam saatlerinde eve operasyon düzenleyip Özsoy'u gözaltına aldı.

Cinsel saldırıdan hapsi olduğu belirlendi

Yapılan aramada, üzerinde bir miktar metamfetamin çıkan Özsoy hakkında 'cinsel saldırı' suçundan kesinleşmiş 8 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası olduğu da belirlendi.

Tutuklandı

Özsoy, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.