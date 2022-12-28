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    Aydın'da uyuşturucuya geçit verilmedi: 6 gözaltı

    Uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik ekipleri başlattıkları çalışma sonucunda 6 şüpheliyi yakaladı.
    • 28.12.2022 - 09:47
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    Aydın'da uyuşturucuya geçit verilmedi: 6 gözaltı

    Yeni yıl öncesi denetimleri sıklaştıran ekipler ülke huzurunu bozacak şahıslara geçit vermiyor.

    Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri  Aydın’a uyuşturucu madde girişini önleme amacıyla çalışma başlattı.

    İl genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde dün sabah saatlerinde Nazilli ilçesine uyuşturucu sevkiyatı olacağı bilgisine ulaşıldı.

    Operasyon yapıldı

    İlçe genelinde Nazilli Narkotik Büro Amirliği ile birlikte koordineli şekilde başlatılan çalışma çerçevesinde operasyon için düğmeye basıldı.

    Aydın da uyuşturucuya geçit verilmedi: 6 gözaltı #1

    6 şüpheli yakalandı

    Belirlenen adreslere yapılan baskında 6 şahıs gözaltına alındı.

    Bir araç ve ikametlerde yapılan aramalarda ise satışa hazır hale getirilmiş 271 gram metamfetamin maddesi ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken diğer 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    2 şüpheli tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, Nazilli Adliyesi’nde mahkemeye çıkarılan E.Ö. ile A.D. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, T.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Aydın da uyuşturucuya geçit verilmedi: 6 gözaltı #2


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