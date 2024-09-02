Aydın'da vahşet! Tartıştığı eski eşini öldürüp kaçtı Kuşadası ilçesinde tartıştığı eski eşi 32 yaşındaki Eren Dildöken tarafından evinde pompalı tüfekle göğsünden vurulan 29 yaşındaki Nebahat Yükçü hayatını kaybetti. Motosikletiyle kaçan Dildöken, polis tarafından aranıyor.

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DHA

Bir kadın daha eski eşi tarafından hayattan koparıldı..

Cinayetin adresi Aydın.

Saat 17.00 sıralarında Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana gelen olayda, boşandıktan sonra da eski eşine şiddet uyguladığı öğrenilen Eren Dildöken, eşki eşi Nebahat Yükçü'nün yaşadığı eve geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evde bulunan pompalı tüfeği alan Eren Dildöken, eşini göğsünden vurup kaçtı.

POMPALI TÜFEKLE VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nebahat Dildöken'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Nebahat Dildöken'in cesedi, Kuşadası Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

KAÇAK ESKİ KOCA ARANIYOR

Polis ekipleri, eski eşini vurduktan sonra motosikletiyle kaçan Eren Dildöken'i yakalamak için çalışması başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)