Aydın'da valizindeki müzik kutusundan uyuşturucu çıktı: Tutuklandı

DHA
Emniyet teşkilatı zehir tacirleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Nazilli Otogarı'nda şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiyi durdurdu.
Yapılan aramada şüphelinin valizinde bulunan müzik kutusuna gizlenmiş yarım kilo metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alındı
Valizle ilçeye uyuşturucu taşıdığı belirlenen Kamuran Sünger, gözaltına alındı.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Sünger, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.