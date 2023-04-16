Aydın'da valizindeki müzik kutusundan uyuşturucu çıktı: Tutuklandı
DHA

Emniyet teşkilatı zehir tacirleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Nazilli Otogarı'nda şüpheli hareketlerde bulunan bir kişiyi durdurdu.

Yapılan aramada şüphelinin valizinde bulunan müzik kutusuna gizlenmiş yarım kilo metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alındı

Valizle ilçeye taşıdığı belirlenen Kamuran Sünger, gözaltına alındı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sünger, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı.

Valizindeki müzik kutusundan uyuşturucu çıktı  #1