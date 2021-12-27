- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Aydın'da yağışın neden olduğu kazada 1 kişi öldü
Aydın'da yağışın neden olduğu kazada 1 kişi öldü
- İHA
- 27.12.2021 - 12:14
- Güncelleme : 27.12.2021 - 12:23
Aydın'ın Ortaklar ilçesi yönünde seyir halinde olan 09 BAY 222 plakalı tır şoförü A.K., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetti.
YAĞIŞ KAZA GETİRDİ
Hakimiyetini kaybeden tır şoförü, karşı istikametten gelen Sezgin Atay idaresindeki 09 ADL 162 plakalı kamyonet ve G.S. idaresindeki 09 AEA 112 plakalı otomobile çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
KAMYONET ŞOFÖRÜ KURTARILAMADI
Meydana gelen kazada tır şoförü A.K. (64), kamyonet içerisinde yolcu olarak bulunan A.A. (36), A.G. (50) ile otomobil sürücüsü G.S. (54) yaralanırken, kamyonet sürücüsü 45 yaşındaki Sezgin Atay, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
3 YARALININ DURUMU İYİ
Kazada yaralanan 3 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, hayatını kaybeden Sezgin Atay'ın cansız bedeni Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken, savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.