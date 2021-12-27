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Aydın'da yağışın neden olduğu kazada 1 kişi öldü

Aydın'da yağışın neden olduğu kazada 1 kişi öldü

Ortaklar ilçesinde yağmurdan kayganlaşan zemin, kazaya neden oldu. Kazaya bir tır, kamyon ve otomobil karışırken, kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.