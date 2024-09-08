Aydın'da yalnız yaşayan yaşlı adamın cesedi 2 hafta sonra bulundu Efeler ilçesinde bir apartman dairesinden gelen kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen ekipler yalnız yaşayan yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaşırken, şahsın yaklaşık 2 hafta önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

İHA

Apartman dairesinden gelen kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı..

Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 32 sokakta meydana gelen olayda yalnız yaşayan 75 yaşındaki Sadettin Kabil'den uzun süredir haber alamayan arkadaşları şahsın yaşadığı eve geldi.

Komşular ile görüşen Kabil'in arkadaşları evden apartman sakinlerinin evden kötü kokular yayıldığını söylemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile eve balkondan giren polis ekipleri şahsı hareketsiz şekilde buldu.

ARKADAŞLARI VE KOMŞULARI YASA BOĞULDU

Sağlık ekipleri tarafından da yapılan kontrollerde Kabil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Kabil'in arkadaşları ve komşuları yasa boğulurken, ilk belirlemelere göre yaşlı adamın yaklaşık 2 hafta önce hayata gözlerini yumduğu bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)