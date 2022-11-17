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Aydın'da yan yatan kamyonetten burnu bile kanamadan çıktı

Aydın'da yan yatan kamyonetten burnu bile kanamadan çıktı

Kuşadası'nda bir kamyonet yağmurun etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak yan yattı. Kamyonette büyük çapta hasar meydana gelirken sürücü ise şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.