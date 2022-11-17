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    Aydın'da yan yatan kamyonetten burnu bile kanamadan çıktı

    Kuşadası'nda bir kamyonet yağmurun etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak yan yattı. Kamyonette büyük çapta hasar meydana gelirken sürücü ise şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
    • 17.11.2022 - 20:03
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    Aydın'da yan yatan kamyonetten burnu bile kanamadan çıktı

    Aydın'ın Kuşadası-Söke karayolu üzerinde saat 15.00 sıralarında 09 JN 398 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa Ş., yolda seyir halindeyken kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıktı.

    Kısa bir süre sürüklenen kamyonet, yol kenarındaki su kanalına düşerek yan yattı.

    Bu sırada kaza yerinden geçen AKUT ekibi, kamyonet sürücüsüne yardım ederek aracın içerisinden çıkarttı.

    Burnu bile kanamadı

    Kamyonette büyük çapta hasar meydana gelirken sürücü ise şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

    İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi.

    İHA'nın aktardığına göre yan yatan kamyonet çekici yardımıyla otoparka çekildi.

    Aydın da yan yatan kamyonetten burnu bile kanamadan çıktı #1

    Aydın da yan yatan kamyonetten burnu bile kanamadan çıktı #2

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    Aydın da yan yatan kamyonetten burnu bile kanamadan çıktı #4


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