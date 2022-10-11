Aydın’da yanan tır alevlere teslim oldu

Aydın’da yanan tır alevlere teslim oldu

Aydın İzmir Otoyolu’nda seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Aydın-İzmir Otoyolu üzerinde Dağkaraağaç mevkiinde 09 JM 234 plakalı tırda, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken yangın çıktı.

Yangını fark eden tır şoförü aracını yolun sağına çekerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Tır kullanılamaz hale geldi

Yangın ekiplerin çabası ile söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

İHA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları gerçekleştirirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.