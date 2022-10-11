Petrol
94.23
-2.04%
Euro
18.0243
-0.03%
Dolar
18.5846
0.04%
Altın
994.5
-0.22%
Borsa
3579
-0.07%
Bitcoin
358.924
-1.14%
BTXN Coin
8.07
-8.29%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Aydın’da yanan tır alevlere teslim oldu

    Aydın İzmir Otoyolu’nda seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.
    • 11.10.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 12:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın’da yanan tır alevlere teslim oldu

    Aydın-İzmir Otoyolu üzerinde Dağkaraağaç mevkiinde 09 JM 234 plakalı tırda, henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken yangın çıktı.

    Yangını fark eden tır şoförü aracını yolun sağına çekerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Yangın kontrol altına alındı

    İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

    Tır kullanılamaz hale geldi

    Yangın ekiplerin çabası ile söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

    İHA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları gerçekleştirirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Aydın’da yanan tır alevlere teslim oldu #1

    Aydın’da yanan tır alevlere teslim oldu #2

    Aydın’da yanan tır alevlere teslim oldu #3

    Aydın’da yanan tır alevlere teslim oldu #4

    Aydın’da yanan tır alevlere teslim oldu #5

    Aydın’da yanan tır alevlere teslim oldu #6

    Aydın’da yanan tır alevlere teslim oldu #7


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Venezuela’da toprak kayması: 22 ölü, 50 kayıp
    Dünya

    Venezuela’da toprak kayması: 22 ölü, 50 kayıp

    Avcılar'da kardeşler mirası paylaşamayınca daire evsizlere kaldı
    3. Sayfa

    Avcılar'da kardeşler mirası paylaşamayınca daire evsizlere kaldı

    Görüş Bildir