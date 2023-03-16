Aydın'da yaralıya müdahale eden sağlık personellerini ezdi, serbest kaldı Germencik'te kaza yapan Rus uyruklu kadına müdahale eden sağlık personellerinin, hızla gelen aracın çarpmasıyla savrulduğu anlar kameralara yansıdı.

Aydın'ın Germencik ilçesi İzmir- Aydın otoyolu Alangüllü Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, Aydın yönüne giden Rus turist 29 yaşındaki Anna Timkina, kontrolünü kaybettiği otomobilin yolun sağındaki bariyerlere çarpması sonucu yaralandı.

Bu sırada yoldan geçerken kazayı fark eden 30 yaşındaki Rıdvan Kavaklı, kullandığı ambulansı durdurdu.

Sağlık personelleri, Rus turiste müdahale etmek için araçtan indi.

Ancak bu sırada İzmir yönünden gelen 32 yaşındaki Anıl Özyıldız yönetimindeki otomobil, sağlık çalışanları 27 yaşındaki Hasan Kaymaz, Rıdvan Kavaklı ve eşi Fatma Kavaklı'ya çarptı.

Hastanede hayatını kaybetti

Yaralanan 3 sağlık personeliyle Rus turist, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Kaymaz, kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise tedavileri sonrası taburcu edildi.

Sürücü serbest bırakıldı

Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Anıl Özyıldız, adli kontrolle serbest bırakıldı. Kaza ise ambulansın kamerasına yansıdı. Görüntüde otomobilin, sağlık personeli Fatma Kavaklı'ya çarparak ambulans kapısıyla birlikte yola savurması yer aldı.

Kaza raporu

Polis tarafından düzenlenen kaza raporu da ortaya çıktı. Rapora göre ilk kazayı yapan Rus turist Timkina ile ikinci kazada sağlık personellerine çarpıp, Hasan Kaymaz'ın ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Anıl Özyıldız kusurlu bulundu. Raporda, direksiyon kontrolünü kaybedip, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Timkina'nın 'aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama' ihlalini işlediği belirtildi, diğer sürücü ve yayaların yaralanma ve maddi hasarından sorumlu olmadığına yer verildi.

Ambulans sürücüsü Rıdvan Kavaklı'nın, resmi 112 kıyafetli personeller Hasan Kaymaz ve Fatma Kavaklı'nın kazadan dolayı kusur ve kabahatlerinin olmadığı, sürücü Anıl Özyıldız'ın 'Aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol ve hava durumunun gerektirdiği şartlara uydurmama' ihlalini işlediği, sağlık çalışanlarının yaralanmasından ve maddi hasardan sorumlu olduğu ifade edildi.

"Evladımı ezen trafik canavarıdır"

Hasan Kaymaz'ın annesi Hacire Kaymaz, şunları söyledi:

Oğlum bir canı kurtarmak isterken canından oldu. Oğlumu ezdikten sonra bir gün bile tutuklanmadı. Sürücü tutuklansın ve cezasını çeksin. Çünkü başkasını da ezebilir. Ben de oğlumun kaza haberini alınca o acıyla araç kullandım ancak hız yapmadım. Benim evladımı ezen bir trafik canavarıdır. Bir an önce tutuklayın. En ağır cezayı da verin. Sürücü hatasının sonucunu mutlaka ödesin.

"Sürücü tutuklansın"

Hasan Kaymaz'ın nişanlısı Merve Acar ise şu ifadeleri kullandı: