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- Aydın’da yardım etmek isterlerken, İngiliz kadını öldürüyorlardı
Aydın’da yardım etmek isterlerken, İngiliz kadını öldürüyorlardı
- 12.09.2022 - 14:08
- Güncelleme : 12.09.2022 - 14:25
Aydın’ın Didim ilçesi Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde park halinde olan bir ticari araca, ilçede yaşadığı öğrenilen İngiliz uyruklu vatandaşın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet çarptı.
Çarpma sonucunda bir zarar meydana gelmezken, kazanın tedirginliği ile yabancı uyruklu kadın motosikletten inerek kaldırıma giderek oturdu.
Motosiklet kadına çarptı
Kazayı gören vatandaşlar ise elektrikli motosikleti kenara çekmeye çalıştı.
Bu esnada gaz kolu takılı kalan motosiklet, merdivende oturan kadına doğru yönelerek çarptı.
Acı içinde bağırdı
İngiliz kadın motosikletin kendisini ezmesi ile acı içinde bağırdı.
Kadının üzerine çıkan motosiklet, yine olay yerindeki vatandaşlar tarafından kaldırıldı.
Aydın’da yardım etmek isterlerken, İngiliz kadını öldürüyorlardı VİDEO
Kaza anı kamerada
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde motosikletin kadının üzerine doğru hareket edip, kadının üzerine çıkması ve çevredekiler tarafından motorun kadının üzerinden kaldırılması yer alıyor.