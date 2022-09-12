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    Aydın’da yardım etmek isterlerken, İngiliz kadını öldürüyorlardı

    Ticari araca çarpan İngiliz uyruklu kadın kazadan yara almadan kurtuldu. Ancak sürücünün kullandığı elektrikli motosiklet, yardıma gelenler tarafından kenara çekilirken kadının üzerine düştü.
    • 12.09.2022 - 14:08
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 14:25
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    Aydın’da yardım etmek isterlerken, İngiliz kadını öldürüyorlardı

    Aydın’ın Didim ilçesi Efeler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde park halinde olan bir ticari araca, ilçede yaşadığı öğrenilen İngiliz uyruklu vatandaşın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motosiklet çarptı.

    Çarpma sonucunda bir zarar meydana gelmezken, kazanın tedirginliği ile yabancı uyruklu kadın motosikletten inerek kaldırıma giderek oturdu.

    Motosiklet kadına çarptı

    Kazayı gören vatandaşlar ise elektrikli motosikleti kenara çekmeye çalıştı.

    Bu esnada gaz kolu takılı kalan motosiklet, merdivende oturan kadına doğru yönelerek çarptı.

    Acı içinde bağırdı

    İngiliz kadın motosikletin kendisini ezmesi ile acı içinde bağırdı.

    Kadının üzerine çıkan motosiklet, yine olay yerindeki vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

    Aydın’da yardım etmek isterlerken, İngiliz kadını öldürüyorlardı VİDEO

    Kaza anı kamerada

    Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Görüntülerde motosikletin kadının üzerine doğru hareket edip, kadının üzerine çıkması ve çevredekiler tarafından motorun kadının üzerinden kaldırılması yer alıyor.

    Aydın’da yardım etmek isterlerken, İngiliz kadını öldürüyorlardı #1

    Aydın’da yardım etmek isterlerken, İngiliz kadını öldürüyorlardı #2

    Aydın’da yardım etmek isterlerken, İngiliz kadını öldürüyorlardı #3


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