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    Aydın'da yaşlı çift, elektrikli battaniye yanınca vefat etti

    Elektrikli battaniyeden çıkan yangının ardından hayatını kaybeden 85 yaşındaki Kemal ve 83 yaşındaki Müşerref Küçük çiftinin, dumandan zehirlendiği belirlendi.
    • DHA
    • 17.02.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 12:33
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    Aydın'da yaşlı çift, elektrikli battaniye yanınca vefat etti

    Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Efeler Mahallesi Ege Caddesi üzerinde bulunan Maliyeciler Sitesi'nde yaşayan Kemal Küçük (85) ve Müşerref Küçük (83) çifti, elektrikli battaniyeyi fişe takıp uyudu.

    Bir süre sonra elektrikli battaniyenin arızalanması sonucunda battaniye yandı. Bugün saat 02.30 sıralarında evden yükselen dumanı gören komşuları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    HAREKETSİZ BULUNDULAR

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kontrol ettikleri evde yaşlı çifti bulundukları yerde  hareketsiz  buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Küçük çiftinin öldüğü belirlendi.

    Aydın da yaşlı çift, elektrikli battaniye yanınca vefat etti #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede ise elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu yangının başladığı kaydedildi. Küçük çiftinin cenazeleri, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aydın da yaşlı çift, elektrikli battaniye yanınca vefat etti #2

    Aydın da yaşlı çift, elektrikli battaniye yanınca vefat etti #3

    Aydın da yaşlı çift, elektrikli battaniye yanınca vefat etti #4

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