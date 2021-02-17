Aydın'da yaşlı çift, elektrikli battaniye yanınca vefat etti

Aydın'da yaşlı çift, elektrikli battaniye yanınca vefat etti

Elektrikli battaniyeden çıkan yangının ardından hayatını kaybeden 85 yaşındaki Kemal ve 83 yaşındaki Müşerref Küçük çiftinin, dumandan zehirlendiği belirlendi.

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Efeler Mahallesi Ege Caddesi üzerinde bulunan Maliyeciler Sitesi'nde yaşayan Kemal Küçük (85) ve Müşerref Küçük (83) çifti, elektrikli battaniyeyi fişe takıp uyudu.

Bir süre sonra elektrikli battaniyenin arızalanması sonucunda battaniye yandı. Bugün saat 02.30 sıralarında evden yükselen dumanı gören komşuları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HAREKETSİZ BULUNDULAR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kontrol ettikleri evde yaşlı çifti bulundukları yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Küçük çiftinin öldüğü belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede ise elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu yangının başladığı kaydedildi. Küçük çiftinin cenazeleri, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









