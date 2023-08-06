Aydın'da yaya geçidinde araç çarpan emekli öğretmen yaşamını yitirdi Kuşadası'nda yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 64 yaşındaki emekli öğretmen Songül Görer yaşam savaşını kaybetti. Kazadan sonra gözaltına alınan sürücü Ö.F.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

İçişleri Bakanlığı koordinesinde emniyet ve birçok kurumun çalışmaları yaya geçitlerinde yaya önceliği kuralını Türkiye'de yerleştirmeye çalışıyor.

Tüm çalışmalara rağmen trafikte bu kurala uymayan sürücüler trajik kazalara neden oluyor.

Son vaka Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar yolu Soğucak Kavşağı'nda meydana geldi.

Yaya geçidinden geçen yayaya çarptı

Ö.F.A idaresindeki 09 FA 760 plakalı otomobil, yaya geçidinden çocukları ile yolun karşısına geçen 64 yaşındaki emekli öğretmen Songül Görer'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Görer yola savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 aylık yaşam savaşını kaybetti

Önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne, ardından İzmir'de özel bir hastaneye kaldırılan Görer, 5 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

Sürücü serbest kaldı

Kazadan sonra gözaltına alınan Ö.F.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan kazanın meydana geldiği yolda yapılan incelemede, Görer'e çarpan otomobile ait olduğu değerlendirilen 20 metre uzunluğunda fren izi tespit edildi.

Ayrıca kaza anı mobese kameraları tarafından görüntülendi.