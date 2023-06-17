Aydın'da yazın ortasında sağanak! Sokaklar göle döndü Meteoroloji uyarısıyla beklenen yağışın etkili olması sonucu ağaçlar devrilirken, yolları su bastı. Yıldırım düşen ağaçtaki yangın ise ekip müdahalesi ile söndürüldü.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın'a aşırı yağış uyarısı verdi.

Efeler ilçe merkezine adeta bardaktan boşalırcasına yağış düştü.

Ağaçlar devrildi

Fırtınanın da etkili olduğu bölgede yağmur ile birlikte bazı ağaçlar devrildi.

Binerce öğrencinin YKS’ye girmesi nedeniyle şehir merkezinde trafik yoğunluğunun da olması nedeniyle polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk olmaması için yoğun çaba sarf etti.

Bir diğer yandan Kemer Mahallesi’nde bir sitenin bahçesine düşen yıldırım korku ve paniğe neden oldu.

Yıldırım düştü

Yıldırım düşen palmiye ağacında başlayan yangın, yağmurun etkisi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yaklaşık 2-3 saat süren yağış ve fırtınanın sona ermesi ile hayat yeniden normale döndü.