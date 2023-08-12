Yemek yemek için bir araya geldiler, birbirlerini yediler…
Aydın’ın Didim ilçesi Altınkum Mahallesi’ndeki özel bir firmaya ait büyük otel inşaatında çalışan işçiler, öğle paydosunda yemekhanede toplandı.
Yemek alma sırasında kavga
Yemek dağıtıldığı sırada iki işçi grubu arasında tartışma çıktı.
Yemek alma sırası tartışmasından çıktığı öğrenilen kavgada; masa, sandalye, tabldot, çatal ve kaşıklar havada uçuştu.
Sokağa taştı
Yemekhanede öfkelerini alamayan taraflar dışarıda da birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
İhbar üzerine bölgeye çağrılan polis ekipleri tarafından yatıştırılan öfkeli kalabalıktan 5 kişi gözaltına alındı.
5 işçi serbest kaldı
Adeta meydan savaşına dönen olay sırasında kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri şoke etti.
Bu arada işçilerin birbirinden şikayetçi olmaması nedeniyle gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.