Aydın’da yerin altına gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpeği Tina, yerin altına gizlenmiş yarım kilo sentetik uyuşturucu buldu.

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

İncirliova'nın Sınırteke Mahallesi'ndeki çiftlik evi ve ilçe merkezindeki Zafer Mahallesi'nde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

14 ADET DOLU FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyona eşlik eden narkotik dedektör köpeği Tina, yerin altına gizlenmiş yarım kilo sentetik uyuşturucu madde buldu.

Evde yapılan aramalarda ise 9 mm çapında tabanca ile 14 adet dolu fişek ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen U.Ç.A. isimli bir şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi’ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan şahıs, uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.