Aydın'da yolun karşısına geçerken can verdi Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki otizmli genç, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar-Güzelçamlı yolunun 2'nci kilometresinde, sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Ahmet D. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 28 yaşındaki Yaşar Efeoğlu'na çarptı.

Efeoğlu, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, ihbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, otizmli olduğu belirtilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, muhtemel bir başka kazaya karşı çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeride indirdi. Yaşar Efeoğlu'nun cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; Yaşar Efeoğlu'nun akan trafiğe rağmen yolun karşısına geçmek istediği görülüyor. Bu sırada yoldan geçmekte olan Ahmet D. yönetimindeki 16 AUP 107 plakalı araç, hızla Efeoğlu'na çarpıyor.

Gözaltına alınan sürücü Ahmet D.'nin jandarma karakolundaki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)