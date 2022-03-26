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    Aydın'da yolun karşısına geçerken tır çarpan kadın yaşamını yitirdi

    Yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Çankaya, seyir halindeki bir tırın çarpmasıyla ağır yaralanarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 26.03.2022 - 08:44
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    Aydın'da yolun karşısına geçerken tır çarpan kadın yaşamını yitirdi

    Denizli-Aydın kara yolu üzerinde bulunan Beş Eylül Kavşağı'nda kaza yaşandı.

    Yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Çankaya'ya, Denizli istikametinden gelen Hüseyin Ekin yönetimindeki tır çarptı.

    Çankaya, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine alan olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    YOLA SAVRULAN KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çankaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kaza sonrasında Denizli- Aydın kara yolu bir süre trafik akışına kapatıldı. Çankaya'nın cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

    Tırr sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aydın da yolun karşısına geçerken tır çarpan kadın yaşamını yitirdi #1

    Aydın da yolun karşısına geçerken tır çarpan kadın yaşamını yitirdi #2

    Aydın da yolun karşısına geçerken tır çarpan kadın yaşamını yitirdi #3


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