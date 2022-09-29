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    Aydın’da, Yunanistan tarafından geri itilen 96 kaçak göçmen kurtarıldı

    Kuşadası ve Didim ilçelerinde yapılan operasyonlarda, Yunanistan tarafından geri itilen 96 kaçak göçmen kurtarılırken, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.
    • 29.09.2022 - 10:34
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    Aydın’da, Yunanistan tarafından geri itilen 96 kaçak göçmen kurtarıldı

    Aydın’da, kaçak yollarla yurda giriş yapan kaçak göçmenlere yönelik devam eden çalışmalar sırasında, Kuşadası ilçesinde 2 farklı operasyon gerçekleştirildi.

    Operasyon kapsamında, lastik bot içerisinde Yunanistan tarafından geri itildiği belirlenen kaçak göçmenlerin kurtarılması için Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

    Sahil Güvenlik Botu, Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 73 kaçak göçmeni kurtardı.

    İHA’nın haberine göre; Didim ilçesi açıklarında da bir kurtarma operasyonu yapıldı.

    3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

    Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen özel tekne içerisindeki 23 kaçak göçmen kurtarıldı.

    Teknede bulunan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise yakalandı.

    Aydın’da, Yunanistan tarafından geri itilen 96 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiler

    Yapılan operasyonlarda kurtarılan 96 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi. 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.

    Aydın’da, Yunanistan tarafından geri itilen 96 kaçak göçmen kurtarıldı #2


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