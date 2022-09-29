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Aydın’da, Yunanistan tarafından geri itilen 96 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın’da, Yunanistan tarafından geri itilen 96 kaçak göçmen kurtarıldı

Kuşadası ve Didim ilçelerinde yapılan operasyonlarda, Yunanistan tarafından geri itilen 96 kaçak göçmen kurtarılırken, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.